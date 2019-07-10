موسكو تنفى دخول سفينة عسكرية إلى منطقة مناورات "الناتو" بالبحر الأسود

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نفى أسطول البحر الأسود الروسى الأنباء المتعلقة بدخول سفينة الحراسة "سميتليفى" الروسية إلى المنطقة المحظورة لتدريبات حلف شمال الأطلسى "سي بريز -2019".

وذكر بيان للأسطول الروسي، اليوم الأربعاء، أن هذه الأنباء لا تتفق مع الواقع، مشيرا إلى أن تقرير البحرية الأوكرانية حول دخول سفينة الحراسة الروسية "سميتليفي" إلى المنطقة المحظورة لمناورات الحلف "سي بريز-201" عارية عن الصحة.

وأوضح أن السفينة الروسية تنفذ مجموعة من الإجراءات لرصد تصرفات سفن "الناتو" من أجل الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المحتملة لتهديد الشحن البحري المدني، مؤكدا أن السفينة تتصرف وفقا لمعايير القانون الدولي.

وكان المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية قد أعلن في وقت سابق أن سفينة الحراسة الروسية "سميتليفي" دخلت منطقة الملاحة المغلقة، حيث تجري عمليات إطلاق نار كجزء من مناورات حلف شمال الأطلسي "سي بريز-2019".

يُذكر أن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قد صرح بأن القوات الروسية بدأت بمناورات عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي.

ويُشار إلى أن مناورات "سي بريز – 2019" بدأت في أوكرانيا وستستمر حتى 12 يوليو الجاري، بمشاركة كل من قوات "الناتو" والولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وجورجيا، ويشارك في هذه المناورات حوالي 30 سفينة و30 طائرة وأكثر من 900 فرد من مشاة البحرية.