سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تنفى دخول سفينة عسكرية إلى منطقة مناورات "الناتو" بالبحر الأسود

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:20 م
موسكو تنفى دخول سفينة عسكرية إلى منطقة مناورات "الناتو" بالبحر الأسود سفينة عسكرية روسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى أسطول البحر الأسود الروسى الأنباء المتعلقة بدخول سفينة الحراسة "سميتليفى" الروسية إلى المنطقة المحظورة لتدريبات حلف شمال الأطلسى "سي بريز -2019".
وذكر بيان للأسطول الروسي، اليوم الأربعاء، أن هذه الأنباء لا تتفق مع الواقع، مشيرا إلى أن تقرير البحرية الأوكرانية حول دخول سفينة الحراسة الروسية "سميتليفي" إلى المنطقة المحظورة لمناورات الحلف "سي بريز-201" عارية عن الصحة.
وأوضح أن السفينة الروسية تنفذ مجموعة من الإجراءات لرصد تصرفات سفن "الناتو" من أجل الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المحتملة لتهديد الشحن البحري المدني، مؤكدا أن السفينة تتصرف وفقا لمعايير القانون الدولي.
وكان المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية قد أعلن في وقت سابق أن سفينة الحراسة الروسية "سميتليفي" دخلت منطقة الملاحة المغلقة، حيث تجري عمليات إطلاق نار كجزء من مناورات حلف شمال الأطلسي "سي بريز-2019".
يُذكر أن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قد صرح بأن القوات الروسية بدأت بمناورات عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي. 
ويُشار إلى أن مناورات "سي بريز – 2019" بدأت في أوكرانيا وستستمر حتى 12 يوليو الجاري، بمشاركة كل من قوات "الناتو" والولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وجورجيا، ويشارك في هذه المناورات حوالي 30 سفينة و30 طائرة وأكثر من 900 فرد من مشاة البحرية.


روسيا

البحر الإسود

الناتو

حلف شمال الأطلسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة