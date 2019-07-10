موسكو: الأمن المستدام لن يتحقق دون الأخذ فى الاعتبار دور طهران

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قال المبعوث الخاص للرئيس الروسى لسوريا ألكسندر لافرينتيف، إن الأمن المستدام لن يتحقق دون الأخذ بعين الاعتبار دور طهران ومصالحها فى المنطقة.

وأضاف لافرينتيف - فى تصريحات خلال زيارته لطهران، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن بلاده ترفض الضغوط الأمريكية على إيران، لافتًا إلى أن التزامها بالاتفاق النووى من جانب واحد أمر غير ممكن دون الاستفادة من حقوقها المشروعة.

من جهته.. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى علي شمخانى: "إن بلاده ستدافع عن مصالحها وأمنها عبر مواصلة إجراءاتها السياسية والدفاعية".

وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد أوضح، في وقت سابق، أن الوضع حول تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران يثير قلق روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من عواقب امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران.