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موزمبيق والصين تعززان العلاقات بينهما فى المجال العسكرى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:32 م
موزمبيق والصين تعززان العلاقات بينهما فى المجال العسكرى رئيس موزمبيق فيليب نيوسى
أ ش أ

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أكد رئيس موزمبيق فيليب نيوسى أن حكومة بلاده تولى اهتماما كبيرا بالتعاون العسكرى مع الصين وتعزيز التعاون فى المجالات المتعددة، وذلك خلال لقائه نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية "تسو تشيليانج" أثناء زيارته لموزمبيق.
وقال الرئيس نيوسى" إن موزمبيق والصين بلدان صديقان ويتمتعان بعلاقة ذات أهمية استراتيجية، وإن موزمبيق تشكر الصين على تأييدها ومساعدتها، وترغب فى تعزيز التعاون مع الصين فى إطار مبادرة (الحزام والطريق)".
من جانبه، قال المسئول العسكرى الصينى إن العلاقات العسكرية الثنائية تتطور باستمرار، وترغب الصين في العمل مع موزمبيق من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وإحراز تقدم فى العلاقات بين الجانبين فى المجال العسكري..مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين يرجع تاريخها إلى وقت طويل، ولم تهتز على مر الزمن، كما تتعزز الثقة السياسية المتبادلة باستمرار، وهناك إمكانات كبيرة للتعاون لدعم القدرات الإنتاجية وزيادة التبادل التجاري".
يذكر أن المسئول العسكري الصيني أجرى خلال زيارته محادثات مع وزير دفاع موزمبيق أتاناسيو إمتوموكى تناولت بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.


موزمبيق

الصين

التعاون العسكرى

تسو تشيليانج

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