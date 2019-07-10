سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مهاجران حاولا الوصول إلى بلجيكا سرا فوجدا نفسيهما بمحطة سان بول النووية الفرنسية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:18 م
مهاجران حاولا الوصول إلى بلجيكا سرا فوجدا نفسيهما بمحطة سان بول النووية الفرنسية مهاجرين
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجد مهاجران من أصول أريترية نفسيهما فى محطة نووية بعدما حاولا الوصول إلى بلجيكا على متن شاحنة بطريقة سرية.

 

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فقد انتهز المهاجران لحظة توقف شاحنة فى مدينة فنتيميل على الحدود الفرنسية الإيطالية وكانت متجهة إلى بلجيكا وصعدا إليها بطريقة سرية.

 

ولكن الشاحنة المحملة بقطع ميكانيكية لم تتوجه كما هو مخطط لها إلى بلجيكا بل إلى وجهة أخرى، ليجد المهاجران نفسيها فى المحطة النووية فى الفرنسية بمدينة سان بول تروا شاتو.

 

وبعد توقف الشاحنة، بدأ المهاجران فى الصراخ داخل الشاحنة والمطالبة بالخروج قبل أن يجدا نفسيهما محاطين بقوات الدرك الفرنسية.

 

وبعد التحريات أمرت الشرطة الفرنسية الشخص البالغ بينهما بمغادرة الأراضى الفرنسية، فيما طالبت بوضع المهاجر القاصر فى مركز رعاية الأطفال فى مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا.

 


فرنسا

بلجيكا

مهاجرين

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة