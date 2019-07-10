مهاجران حاولا الوصول إلى بلجيكا سرا فوجدا نفسيهما بمحطة سان بول النووية الفرنسية

كتب أحمد علوى

وجد مهاجران من أصول أريترية نفسيهما فى محطة نووية بعدما حاولا الوصول إلى بلجيكا على متن شاحنة بطريقة سرية.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فقد انتهز المهاجران لحظة توقف شاحنة فى مدينة فنتيميل على الحدود الفرنسية الإيطالية وكانت متجهة إلى بلجيكا وصعدا إليها بطريقة سرية.

ولكن الشاحنة المحملة بقطع ميكانيكية لم تتوجه كما هو مخطط لها إلى بلجيكا بل إلى وجهة أخرى، ليجد المهاجران نفسيها فى المحطة النووية فى الفرنسية بمدينة سان بول تروا شاتو.

وبعد توقف الشاحنة، بدأ المهاجران فى الصراخ داخل الشاحنة والمطالبة بالخروج قبل أن يجدا نفسيهما محاطين بقوات الدرك الفرنسية.

وبعد التحريات أمرت الشرطة الفرنسية الشخص البالغ بينهما بمغادرة الأراضى الفرنسية، فيما طالبت بوضع المهاجر القاصر فى مركز رعاية الأطفال فى مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا.