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منتزه "فريقيا" فى تونس يتسلم أشبال نمور نادرة الفصيلة بعد سوء حالتها الصحية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:58 م
منتزه "فريقيا" فى تونس يتسلم أشبال نمور نادرة الفصيلة بعد سوء حالتها الصحية النمور البيضاء
كتبت – هناء أبو العز

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أكد مصدر مطلع من منتزه فريقيا لـ "الشروق أون لاين" التونسية أن المنتزه تسلم أشبال النمور البيضاء التي ساءت حالتها الصحية والنفسية، بعد أن تم حجزها من قبل القوات التونسية، اثر إحباط محاولة مواطن ليبي تهريبها الى القطر الليبى.
 
كما تعهد الطبيب البيطرى للمنتزة وفريق خاص بالعناية بها حتى تتجاوز المرحلة التي بلغتها.
 
يذكر أنه قد تم تداول صور الأشبال على صفحات التواصل الاجتماعى، وأطلق نشطاء تونسيون استغاثة للمطالبة بإيجاد حل لها خاصة أن القوات التونسية لم تتمكنا من توفير الظروف الملائمة للنمور مما شكل خطرا على حياتها.
 

تونس

نمور تونس

نمر ابيض

منتزه فيريقيا

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