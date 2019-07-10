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مقتل 3 سوريين نتيجة قصف للمسلحين فى محافظة اللاذقية بسوريا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:55 م
مقتل 3 سوريين نتيجة قصف للمسلحين فى محافظة اللاذقية بسوريا الحرب فى سوريا
موسكو (أ ش أ)

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أعلن اللواء أليكسى باكين، رئيس مركز المصالحة الروسية فى سوريا، أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية خلال 24 ساعة الماضية، أطلقت النار على بلدة جورين فى محافظة اللاذقية ما أسفر عن مقتل ثلاثة سوريين.

وقال باكين: "خلال اليوم الماضى، هاجم المسلحون بلدة جورين فى محافظة اللاذقية، وأسفر القصف بصواريخ صناعة يدوية على بلدة جورين، عن مقتل ثلاثة مدنيين".

وأشار باكين إلى أنه هناك زيادة فى حجم أعمال الإصلاح والتعمير فيما يتعلق بالبنية التحتية والأغراض الاجتماعية، موضحًا أنه تم إصلاح وتعمير 31984 منزلاً وعمارة سكنية و178 مؤسسة طبية و874 مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى ذلك، عاد حتى الآن 404019 شخصًا إلى ديارهم فى سوريا قادمين من دول أجنبية ومن النازحين داخليًا.

 


سوريا

اللاذقية

روسيا

مركز المصالحة الروسى

مسلحون

جماعات مسلحة

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