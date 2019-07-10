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مقتل وإصابة 9 مسلحين من طالبان فى عمليات أمنية جنوب أفغانستان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:06 ص
مقتل وإصابة 9 مسلحين من طالبان فى عمليات أمنية جنوب أفغانستان حركة طالبان
أ ش أ

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أعلن فيلق أتال 205 التابع للجيش الأفغانى، اليوم الأربعاء، أن 6 مسلحين من حركة طالبان قتلوا خلال عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية فى إقليمى قندهار وأوروزجان جنوب أفغانستان.
وذكر الفيلق، فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن 3 مسلحين من طالبان أصيبوا على يد قوات الأمن خلال العمليات ذاتها.
وشنت القوات الأفغانية غارات جوية في إقليم أوروزجان قتل خلالها مسلحان من طالبان وتم تدمير بندقيتين ودراجتين ناريتين، كما قتل 4 مسلحين من الحركة في منطقة مايواند بإقليم قندهار خلال العمليات ذاتها.


حركة طالبان

أفغانستان

القوات الأفغانية

الجيش الأفغانى

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