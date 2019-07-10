مصرع 3 أشخاص فى فيضانات وانزلاقات أرضية بالهند

نيودلهى (أ ش أ)

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، فى ولاية آسام بشمال شرق الهند جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الأربعاء، أن الآلاف تأثروا نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية التى ضربت الولاية خلال موجة من الطقس السيء.

والمتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع هطول المزيد من الأمطار فى ولايات آسام وأروناشال براديش ومانيبور وميزورام وناجالاند، فى الأيام الأربعة المقبلة.

وتعتبر الفيضانات شائعة فى المنطقة التى تتعرض لرياح موسمية، تستمر عادة من يونيو وحتى منتصف سبتمبر.