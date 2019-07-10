سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادى بارز جنوب اليمن

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:40 ص
مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادى بارز جنوب اليمن اليمن
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادى بارز للميلشيا فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى بمحافظة الضالع جنوب اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم الجيش اليمنى أن قوات الجيش الوطنى أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثى الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالى المحافظة.


وتمكنت قوات الجيش الوطنى فى الهجوم من كسر عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار، وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادى بارز تابع لهم وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23.

 

وأفشلت قوات الجيش الوطنى اليمنى محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.

 


اليمن

الحوثيين

السعودية

الضالع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 20 حوثيًا بينهم قيادى بارز بالضالع جنوبى اليمن

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:47 م

المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن ينزع 795 لغما حوثيا خلال أسبوع

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:30 م

البلس فى اليمن وكرموس فى الجزائر.. اعرف التين الشوكي فى بلد اسمه إيه

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:30 م

متحدث قوات التحالف فى اليمن يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال أبو أسامة المهاجر

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:38 م

التحالف فى اليمن يعلن إحباط محاولة للحوثيين لاستهداف سفينة بالبحر الأحمر

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة