مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بشارع الكهف بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى عاملان مصرعهما، داخل مستشفى الغردقة العام، متأثرين بإصابتهم بعد سقوطهم صباح اليوم داخل بالوعة صرف صحى بشارع الكهف بالغردقة، تم إخطار النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.

كان ورد بلاغ صباح اليوم لمرفق اسعاف البحر الأحمر، يفيد بسقوط عاملين داخل بلاعة صرف صحى بشارع الكهف بالغردقة، حيث قام رجال الحماية المدنية بانتشالهم ونقلتهم سيارات الاسعاف لمستشفى الغردقة فى حالة غيبوبة.

وتبين أن العاملين لقوا مصرعهم فور وصولهم المستشفى، وتبين إنهم يدعيان "السيد سالم الخبير" 24 سنة، و"على عباس مهران" 40 سنة من محافظة سوهاج.