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مستوطنون يقتحمون منزل عائلة مقدسية فى سلوان لإخلائه

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:21 ص
مستوطنون يقتحمون منزل عائلة مقدسية فى سلوان لإخلائه مستوطنون
أ ش أ

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اقتحمت مجموعة من المستوطنين تحرسها قوة عسكرية من قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الأربعاء، منزلا يعود لعائلة صيام المقدسية فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك فى محاولة لإخلائه لصالح المستوطنين.
وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين شرعوا بتفريغ المنزل تحت تهديد السلاح والقوة العسكرية.
وأوضح مجد غيث من مركز معلومات وادى حلوة بسلوان، أن عشرات الجنود والمستوطنين اقتحموا عقار عائلة صيام صباحا، وشرعوا بإخلائه من ساكنيه وإبعادهم بالقوة، ثم اعتقلت أحد الورثة ومدير مركز معلومات وادى حلوة جواد صيام ، وخلال ذلك أغلقت كافة الحى وانتشرت فيه.
وأضاف غيث أن المحكمة العليا رفضت قبل يومين استئناف العائلة على قرار اخلائها من منزلها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوتر في المنطقة، وسط اغلاقٍ كامل لكل الطرق المؤدية الى حي وادي حلوة.


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إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

سلوان

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