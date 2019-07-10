سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

محمد أشتية: إسرائيل تدمر حل الدولتين وأطالب كندا الاعتراف بـ"فلسطين"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:01 م
محمد أشتية: إسرائيل تدمر حل الدولتين وأطالب كندا الاعتراف بـ"فلسطين" محمد أشتية - رئيس الوزراء الفلسطينى
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن إسرائيل تدمر حل الدولتين وأى فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستمرار فى مصادرة الأراضى والتوسع الاستيطانى، مطالبا كندا وكافة الدول التى تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين كرد على ذلك.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، فى مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

أضاف اشتية أن الفلسطينيين يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، فى ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطينى، الوفد الكندى، على ظروف العمل الصعبة التى يواجهها العمال الفلسطينيون فى إسرائيل، لا سيما المساس بحقوقهم، وجعلهم رهينة فى أيدى سماسرة تصاريح العمل الإسرائيلية، والمعيقات على المعابر وتحديد الوظائف التى يستطيعون العمل بها سواء فى البناء أو الزراعة.

ووجه الدعوة، عبر اتحاد عمال كندا، إلى الشركات الكندية للقدوم والاستثمار فى فلسطين، من أجل خلق فرص عمل، والنهوض بواقع التنمية الاقتصادية.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على جهود الحكومة فى العمل على إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهنى والتقني، من أجل إعادة تأهيل خريجى الجامعات العاطلين عن العمل، وتنمية قدراتهم لفتح الآفاق أمامهم فى العديد من الوظائف.

 


فلسطين

القدس

كندا

رئيس الوزراء الفلسطينى

اسرائيل

حل الدولتين

التوسع الاستيطانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة