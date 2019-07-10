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محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع أحمد تيسير وخلف هيئة الاستثمار

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:48 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع أحمد تيسير وخلف هيئة الاستثمار محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد تيسير بحى شرق مدينة نصر، برفقة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطة الشرقية واللواء طارق الوراقى رئيس حى شرق مدينة نصر.
 
 
كما تفقد المحافظ، أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة الموجودة خلف هيئة الاستثمار، للوقوف على آخر الأعمال التى تمت، موجها بالإسراع فى العمل وتوفير كل السبل لإزالة المعوقات التى تواجه مشروع التطوير.
 
 
وراجع محافظ القاهرة عبر الخرائط مع مدير مديرية الطرق وجهاز هندسة وتخطيط المرور أعمال التعديلات المرورية، بشارع أحمد تيسير، اللازمة لتسهيل الحركة المرورية به مع الوضع فى الاعتبار تحديد أماكن انتظار للسيارات، كذلك تحديد طريقى خدمة مع تطوير شامل للجزيرة الوسطى، وتحديد أماكن لانتظار الاوتوبيس للربط مع محطة مترو الأنفاق، وتحديد أماكن لعبور المشاة ووضع إشارات بها مع مراعاة أماكن الدوران.
 
 
وأكد المحافظ على الاهتمام الكامل بكافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير برفع كفائتها من رصف وأرصفة وإنارة، وكذلك رفع الإشغالات وتجاوزات المحلات والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بها. 
 
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر (2)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر (3)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر (4)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر (5)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر (1)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق مدينة نصر 

 


شارع احمد تيسير

مدينة نصر

هيئة الاستثمار

محافظة القاهرة

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