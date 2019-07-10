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مجموعة استثمارية عالمية: أردوغان يدفع تركيا صوب الانهيار الاقتصادى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:27 م
مجموعة استثمارية عالمية: أردوغان يدفع تركيا صوب الانهيار الاقتصادى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ

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كشفت مجموعة "أشمور" العالمية لإدارة الاستثمارات عن أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخاطر بدفع بلاده نحو "انهيار اقتصادى" يُشبه ذلك الذى حدث فى بعض دول أمريكا اللاتينية.
وذكرت مجموعة "أشمور" ـ التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها ـ أنه على الرغم من أن الاقتصاد التركي أكثر تنوعًا من نظيره الفنزويلي الذي يعتمد كله على النفط، إلا أن تركيا تسير حاليًا في طريق يقود نحو "الخراب".
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن رئيس قسم الأبحاث في "أشمور" جان ديهن قوله إن تركيا ستتخذ عددًا من الإجراءات التي تستهدف القطاع الخاص، خصوصًا مع تدهور بيئة "الاقتصاد الكلي".
وأضاف ديهن: "حتى وإن أراد أردوغان التراجع الآن، فإنه سيتكبد تكلفة سياسة باهظة للغاية، وكلما طال أمد التغيير، كانت التكلفة أكبر"، لافتًا إلى أنه نادرًا ما يتراجع الساسة الذين يسلكون مسارات خاطئة عن مواقفهم، وينتهي بهم الأمر إلى مأزق كبير.


تركيا

رجب طيب أردوغان

انهيار الاقتصاد التركى

مجموعة أشمور العالمية

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