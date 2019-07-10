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متحدث باسم الخارجية الإيرانية: نرحب بجهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:30 ص
متحدث باسم الخارجية الإيرانية: نرحب بجهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
(رويترز)

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رحب متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، بجهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووى فيما يزور كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون طهران لإجراء محادثات بهدف إنهاء الأزمة.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "رحب المتحدث (عباس موسوي) بدور فرنسا فى تخفيف التوتر وتنفيذ الاتفاق قائلا إن الفرنسيين جزء من جهود... إبقاء الاتفاق النووى على قيد الحياة".

ويزور إيمانويل بون كبير مستشارى ماكرون الدبلوماسيين إيران للقاء مسئولين إيرانيين مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

 


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الخارجية الايرانية

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