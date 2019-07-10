متحدث باسم الحكومة الألمانية: المستشارة أنجيلا ميركل بخير

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة أنجيلا ميركل بخير وذلك بعدما شوهدت للمرة الثالثة فى غضون أسابيع قليلة وهى ترتعش أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندى أنتي ريني.
وأوضح المتحدث إن المناقشات مع ريني تسير وفق المخطط له.
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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة أنجيلا ميركل بخير وذلك بعدما شوهدت للمرة الثالثة فى غضون أسابيع قليلة وهى ترتعش أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندى أنتي ريني.
وأوضح المتحدث إن المناقشات مع ريني تسير وفق المخطط له.
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