مباحثات مع الفلبين وجنوب أفريقيا لفتح أسواقها أمام العنب والمانجو المصرى

بدأت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، مباحثات مع سلطات الحجر الزراعى، بدولة الفلبين، وجنوب أفريقيا لفتح أسواقها أمام الصادرات الزراعية المصرية خاصة محصول العنب، والمانجو لزيادة الصادرات المصرية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن هناك وفدا من دولة الفلبين، زار القاهرة على مدار 3 أيام من الأسبوع الجارى، للاتفاق حول تصدير محصول العنب لأسواقها، موضحا أن الوفد زار مزارع العنب، محطات التعبئة والفرز للتأكد من المنظومة التصديرية، مؤكدا أن الوفد ابد ملاحظة على عدد من النقاط خلال الاجتماع معهم بمقر الحجر الزراعى بوزارة الزراعة لفتح أسوا قها أمام صادرات العنب.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، لـ"اليوم السابع"، أنه فى انتظار وفد من دول جنوب أفريقيا يزور القاهرة أغسطس المقبل للتعرف على المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية المصرية لفتح أسواقها أمام صادرات المانجو، مؤكدا أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تسعى لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الخضر والفاكهة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.