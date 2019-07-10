مادورو يلجا لمرشد روحى من الهند لمواجهة أزمات بلاده

وكالات

بدأ الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو يستعين بوسيط روحى استدعاه من الهند ليحل له مشاكل البلاد، خاصة المتعلقة بالاقتصاد.

وبرغم افتقارها للسيولة والعملات الصعبة، فإن الحكومة الفنزويلية أرسلت إلى وسيط روحى من الهند يدعى رافى شانكر، والذى ينتمى للديانة الهندوسية، عبر إرسال طائرته خاصة للمجئ به إلى البلاد حيث تعامل معه كأنه صيدلية فيها دواء لكل داء، إلى درجة أنه انفرد به طوال ساعتين.

وأعرب مادورو عن اهتمامه الكبير بالضيف الهندى، حيث وصفه بأنه مرشد روحى ووسيط سلام لديه أتباع بالملايين.

ومن المعروف عن مادورو وزوجته ميلهما الشديد إلى اعتناق المذاهب الروحية، وحبهما للاعتماد على المرشدين من الهند، حيث أنهما دائما ما يستعينا بهما فى الأزمات التى تواجههما.