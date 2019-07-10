سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مادورو يتهم واشنطن مجددا بتدمير الحوار مع المعارضة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:11 م
مادورو يتهم واشنطن مجددا بتدمير الحوار مع المعارضة مادورو
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهمت حكومة نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعى إلى "تدمير" الحوار مع المعارضة، فى الوقت الذى يتم فيه ابتكار طرق جديدة للحوار فى جزيرة بربادوس الكاريبية بوساطة النرويج.

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فكتب المستشار جورج خريزا ، أحد مندوبى الرئيس مادورو على تويتر، "تهدف إدارة دونالد ترامب إلى تدمير عملية الحوار السياسى بين الحكومة والمعارضة"، و" أن الحكومة الأمريكية تحاول فرض أجندة الحرب".

واعتبرت حكومة الولايات المتحدة أن الحوار فى بربادوس بين المعارضة الفنزويلية والحكومة الفنزويلي يجب أن يمنح الأولوية.

ومن جانبه، قال مادورو إنه "سيصر" على التقارب مع المعارضة ، بقيادة الزعيم البرلمانى خوان جوايدو ، المعترف به كرئيس مؤقت من قبل 50 دولة ، حتى يتم التوصل إلى نتائج "من أجل السلام".

ويلقى مادورو باللوم فى الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها فنزويلا على العقوبات الأمريكية.


فنزويلا

نيكولاس مادورو

ازمة فنزويلا

المعارضة الفنزويلية

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس فنزويلا يؤكد رغبته فى السلام ويدعو مجددا للحوار بين الحكومة والمعارضة

السبت، 06 يوليه 2019 01:26 م

بيرو تدعو الصين وروسيا وكوبا وتركيا ودولا أخرى إلى اجتماع لبحث أزمة فنزويلا

الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 ص

شاب يفقد عينيه بـ"خرطوش" ضابط شرطة فى فنزويلا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:06 م

بعد أزمة الاعتراف بـ"زعيم المعارضة"..فنزويلا تعلن عودة سفير ألمانيا لكاراكاس

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:50 ص

فنزويلا تدعو المنتجين في (أوبك) إلى مزيد من التعاون لتحقيق استقرار السوق النفطية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة