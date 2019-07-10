مادورو يتهم واشنطن مجددا بتدمير الحوار مع المعارضة

كتبت ـ فاطمة شوقى

اتهمت حكومة نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعى إلى "تدمير" الحوار مع المعارضة، فى الوقت الذى يتم فيه ابتكار طرق جديدة للحوار فى جزيرة بربادوس الكاريبية بوساطة النرويج.

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فكتب المستشار جورج خريزا ، أحد مندوبى الرئيس مادورو على تويتر، "تهدف إدارة دونالد ترامب إلى تدمير عملية الحوار السياسى بين الحكومة والمعارضة"، و" أن الحكومة الأمريكية تحاول فرض أجندة الحرب".

واعتبرت حكومة الولايات المتحدة أن الحوار فى بربادوس بين المعارضة الفنزويلية والحكومة الفنزويلي يجب أن يمنح الأولوية.

ومن جانبه، قال مادورو إنه "سيصر" على التقارب مع المعارضة ، بقيادة الزعيم البرلمانى خوان جوايدو ، المعترف به كرئيس مؤقت من قبل 50 دولة ، حتى يتم التوصل إلى نتائج "من أجل السلام".

ويلقى مادورو باللوم فى الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها فنزويلا على العقوبات الأمريكية.