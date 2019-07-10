مؤتمر قادة مؤسسات التعليم العالى بأفريقيا يناقش قضايا التعليم بالقارة

كتب لؤى على

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الدولى لقادة مؤسسات التعليم العالى فى أفريقيا، والذى تستضيفه وتنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية.

ويتضمن برنامج اليوم عدة ورش عمل وجلسات موازية تناقش قضايا التعليم والبحث العلمى فى أفريقيا، ودوره فى النهوض بالقارة السمراء ومواجهة التحديات وتعزيز التنافس العالمى، وترسيخ ثقافة السلام ومجابهة الصراعات.

يشارك فى المؤتمر الذى انطلق الإثنين 8 يوليو ويختتم أعماله غدا الخميس 11 يوليو، كبرى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى أفريقيا، بحضور 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلى الهيئات الدولية، وممثلين لأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة من المؤسسات العالمية والأوروبية المهتمة بتطوير التعليم.