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لو لون الدم بجسمك داكن.. الأكسجين هو السبب اعرف إزاى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:00 م
لو لون الدم بجسمك داكن.. الأكسجين هو السبب اعرف إزاى لون الدم وكيف تختلف درجاته
كتبت إيناس البنا

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غالبًا ما يتم ملاحظة لون الدم الغامق في المرضى المصابين بأمراض خطيرة بشكل عام بسبب انخفاض تشبع الأكسجين، ولكن لا يُعرف الكثير عن العوامل الأخرى المسئولة عن شدة اللون.

يتم ضخ الدم الذى يترك القلب  ويسمى الدم الشريانى، من الرئتين إلى القلب عن طريق الشريان الرئوى، ويحتوى على كمية كبيرة من الأكسجين للتسليم فى جميع أنحاء الجسم، هذا الدم الشريانى يبدو أحمر أكثر إشراقا من الدم الوريدى غير المؤكسج.

اسباب لون الدم الداكن
اسباب لون الدم الداكن

 

يحصل الدم على لونه من خلايا الدم الحمراء التى تسمى الهيموجلوبين، والتى يرتبط الأكسجين بها،  يتم إجراء 97% من الأكسجين المنقول بواسطة الدم من الرئتين عن طريق الهيموجلوبين.

إلى جانب حمل الأكسجين حول الجسم، يساعد الهيموجلوبين وفقا لتقرير موقع " hematology" فى إزالة ثانى أكسيد الكربون من الجسم، يُعرف الفرق فى اللون بين الدم الوريدى والدم الشريانى باسم فرق الأكسجين الشريانى الوريدي، الذى يحدث بسبب انخفاض نسبة الأكسجين ودرجة الحموضة.

يشير الاعتقاد الخاطئ الشائع والمستمر إلى أن الدم غير المؤكسج أزرق اللون لأن الأوردة قد تبدو زرقاء بسبب الطريقة التى ينتشر بها الضوء، و قد يكون للجلد أيضًا لون مزرق، يُعرف باسم الزرقة، وأحيانًا نتيجة لبعض الحالات الطبية ، ولكن لا يكون دم الإنسان المؤكسج ليس أزرقًا أبدًا.

 


لون الدم

الدم الشريانى

الشريان الرئوى

الاكسجين

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