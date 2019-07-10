للراغبات فى العمل واعظة بمساجد الأوقاف.. تعرفى على التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبات فى استخراج تصريح واعظة جديدة، متطوعة، بمساجدها، بالشروط والضوابط التالية..
1 - لعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية.
2 - لجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.
3 - بشرط اجتيازهن الاختبارات أو المقابلات المقررة ، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات.
4 - درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة