للراغبات فى العمل واعظة بمساجد الأوقاف.. تعرفى على التفاصيل

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبات فى استخراج تصريح واعظة جديدة، متطوعة، بمساجدها، بالشروط والضوابط التالية..

1 - لعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية.



2 - لجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.

3 - بشرط اجتيازهن الاختبارات أو المقابلات المقررة ، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات.