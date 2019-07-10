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للراغبات فى العمل واعظة بمساجد الأوقاف.. تعرفى على التفاصيل

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:00 ص
للراغبات فى العمل واعظة بمساجد الأوقاف.. تعرفى على التفاصيل وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبات فى استخراج تصريح واعظة جديدة، متطوعة، بمساجدها، بالشروط والضوابط التالية..
 
1 -  لعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية.

2 -  لجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.

 

3 - بشرط اجتيازهن الاختبارات أو المقابلات المقررة ، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات.

4 - درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.

 

 

وزارة الاوقاف

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الأزهر الشريف

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