سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

كيف علق الحريرى على عقوبات الولايات المتحدة على نواب حزب الله

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:06 م
كيف علق الحريرى على عقوبات الولايات المتحدة على نواب حزب الله الحريري
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى العقوبات الجديدة التى فرضتها واشنطن على نواب يتبعون حزب الله اللبنانى بأنها "أخذت منحى جديدا"، مؤكدا أن هذه العقوبات لن تؤثر على العمل في مجلسي النواب والحكومة.

 

وقال الحرير في بيان اليوم الأربعاء: "هذه العقوبات هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك أنها أخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديدا، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء".

 

وأضاف الحريري: "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا وسيصدر عنا موقف بشانه".

 

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية برلمانيين من حزب الله على قائمة العقوبات لأول مرة، وشمل العقوبات الأمريكية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري بالإضافة إلى مسئول الأمن في الحزب وفيق صفا.

 

الحريري

عقوبات امريكا على حزب الله

لبنان

نواب حزب الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"واشنطن بوست": العقوبات الأمريكية ضد حزب الله تستهدف إيران

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:04 م

بومبيو: عقوبتنا على مسؤولى حزب الله اللبنانى لمواجهة نفوذهم الفاسد

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:03 م

سياسى لبنانى: حزب الله يغير موازين القوى السياسية بقوة السلاح

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:52 ص

نبيه برى: العقوبات الأمريكية على مسئولين فى حزب الله اعتداء على البرلمان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:26 ص

واشنطن تدعو حلفائها إلى تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة