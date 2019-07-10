كم من الوقت يستغرق الماء للوصول إلى المثانة

كتبت إيناس البنا

فى المتوسط ​​ يستغرق الجسم حوالى من ساعتين إلى 3 ساعات لإفراز لتر من الماء عبر المثانة، وهذا يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك امتصاص الماء والمكونات فى الماء.

لا يتم امتصاص السوائل من قبل الأشخاص الذين يعانون من فقدان السوائل بشكل مستمر، كما هو الحال مع الإسهال أو القيء.

ووفقًا لتقرير موقع "netdoctor" تمر المياه النقية عبر الجسم بسرعة أكبر من المكونات المحتوية على الماء مثل الأملاح، التي تبطئ إفرازها، حيث يؤدي الجفاف إلى احتفاظ الجسم بالمزيد من الماء من أجل التعويض عن فقدان الماء، عند وجود الجفاف، ينخفض ​​إنتاج البول إلى أن يتم استهلاك كمية كافية من الماء لمواصلة إنتاجه.



المثانة

قد يحدث الجفاف عند ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، مثل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، أو عندما لا يتم استهلاك كمية كافية من الماء، كما يؤثر وقت اليوم على إنتاج البول، والذي يزداد عمومًا عندما الاستيقاظ، ويفرز الأشخاص الأصحاء المياه بانتظام أكثر من الأشخاص الذين يعانون من ظروف تؤثر على إنتاج البول، مثل أمراض الكلى أو القلب، حيث يتم الاحتفاظ بالمياه في الأنسجة مقابل إفرازها.