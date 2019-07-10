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كبير منتجى وكالة "سبوتنيك" الروسية تبحث سبل التعاون مع "اليوم السابع"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:00 م
كبير منتجى وكالة "سبوتنيك" الروسية تبحث سبل التعاون مع "اليوم السابع" الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد - تصوير أشرف فوزى

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زارت الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا كبير المنتجين بوكالة الأنباء والإذاعة الروسية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، للوقوف على آلية العمل داخل صالة التحرير والتعرف على الخبرات المصرية فى المجال الصحفى ونقلها والاستفادة منها.

زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (1)

واصطحب نادية سيزوفا  الكاتب الصحفى ورئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح، فى جولة تفقدية داخل صالة التحرير، وحضر الجولة الزميل يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة.

زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (2)

وخلال اللقاء، ابدى خالد صلاح تقديره وكالة "سبوتنيك" باعتبارها مؤسسة كبيرة رائدة، وناقش الطرفان سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين باعتبارهما من كبريات المؤسسات فى العمل الصحفى بالمنطقة العربية وعالميا، حيث دعا الجانبان لتبادل الخبرات الصحفية.

 

واطلعت سيزوفا على دورة العمل الصحفى المتطورة فى صالة التحرير بـ"اليوم السابع"، ودور المؤسسة الريادى فى الساحتين الإعلاميتين المصرية والعالمية، كما رحبت بالتعاون الثنائى بين المؤسستين والعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة.

زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (3)

وشهد لقاء خالد صلاح وكبير المنتجين بوكالة الأنباء والإذاعة الروسية تقدير متبادل بالعمل الصحفى داخل المؤسستين، كما أبدت نادية تقديرها لـ "اليوم السابع"، معربة عن انبهارها بتأثير هذه المؤسسة فى المنطقة العربية والمصداقية التى تتمتع بها عالميا

 

 
زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (4)
 
زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (5)
 
زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (6)
 
زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (7)
 
زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (8)
 
زيارة الصحفية الكبيرة، نادية سيزوفا لليوم السابع (9)

نادية سيزوفا

سبوتنيك

وكالة الاذاعة والتلفزيون الروسية

اليوم السابع

خالد صلاح

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