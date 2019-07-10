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كاميرات المراقبة دليل الأمن لضبط سيدة استولت على قرط ذهبى من طفلة بالعجوزة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:34 ص
كاميرات المراقبة دليل الأمن لضبط سيدة استولت على قرط ذهبى من طفلة بالعجوزة خطف طفل-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بمنطقة أرض اللواء، للتوصل لهوية ربة منزل، شرعت فى خطف طفلة، حيث استدرجتها أثناء سيرها بالشارع، واستولت على قرطها الذهبى، وفرت هاربة. 
 
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، للتوصل لهوية المتهمة، من خلال فحص المتهمات السابق تورطهن فى قضايا مماثلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض طفلة لسرقة قرطها الذهبى.
 
وذكر والد الطفلة أن سيدة مجهولة الهوية استدرجت ابنته طالبة الابتدائى، واستولت على قرطها الذهبى وفرت هاربة، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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قسم العجوزة

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