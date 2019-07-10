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"قضايا الدولة" تكرم أسرة عمر القاضى شهيد كمين العريش ليلة عيد الفطر اليوم

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:29 ص
"قضايا الدولة" تكرم أسرة عمر القاضى شهيد كمين العريش ليلة عيد الفطر اليوم المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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يكرم المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، بعد قليل، أسرة الشهيد عمر القاضى، الذى استشهد فى حادث الهجوم الإرهابى على كمين العريش، ليلة عيد الفطر المبارك، بمقر الهيئة.

قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إنه أثناء قيام المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة بإجراء المقابلات الشخصية لتعيين خريجى دفعة 2017 فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة تبين استشهاد عمر إبراهيم كمال القاضى المتقدم لتلك الوظيفة.

وفى لمسة وفاء من هيئة قضايا الدولة، فقد أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة القرار رقم 163 لسنة 2019 بمنح أسرة الشهيد (الوالد والوالدة والأخ الشقيق) العضوية الشرفية بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة وفروعه بالمحافظات، ومنح أسرة الشهيد درع الهيئة تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريما لروح الشهيد، ونص القرار على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.


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أسرة الشهيد عمر القاضى

قضايا الدولة

شهيد حادث كمين العريش

عيد الفطر

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