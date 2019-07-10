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قتلى وجرحى باعتداءات مسلحين على ريف حماة الشمالى فى سوريا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:23 ص
قتلى وجرحى باعتداءات مسلحين على ريف حماة الشمالى فى سوريا سوريا
وكالات الأنباء

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قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح فى اعتداءات للمسلحين بعدد من القذائف الصاروخية على بلدتى جورين وعين سليمو بريف حماة الشمالي، وردت عليهم وحدات الجيش موقعة قتلى ومصابين فى صفوفهم.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكرى قوله إن الهجوم نفذته "المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة فى سهل الغاب الشمالى وجبل الزاوية فى حوالى الساعة السادسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم".

وردت وحدات من الجيش تعمل فى المنطقة على مصادر النيران وكبدت المهاجمين خسائر فى العتاد وأوقعت قتلى ومصابين بينهم.

كما أطلق مسلحون من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى قذائف صاروخية على مدينة محردة فى ريف حماة الشمالي، ما أدى إلى إصابة امرأة.

 


سوريا

قصف

ريف حماة

مسلحون

إرهابيون

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