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قائد عسكرى روسى: بناء حاملة طائرات نووية جديدة لن يحدث قريبا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:28 م
قائد عسكرى روسى: بناء حاملة طائرات نووية جديدة لن يحدث قريبا البحرية الروسية
أ ش أ

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أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاى يفمينوف أن بناء حاملة طائرات نووية روسية جديدة سينطلق بعد الانتهاء من عملية تحديث طراد "الأميرال كوزنيتسوف" الثقيل الحامل للطائرات، مشيرا إلى أن وقتا طويلا سيمضى قبل بناء الحاملة الجديدة.
وقال يفمينوف - خلال مؤتمر صحفي في معرض القوات البحرية الروسية اليوم الأربعاء - "إننا سنتملك بكل تأكيد حاملة طائرات نووية جديدة، ولكن لن يحدث هذا في المستقبل القريب".
ومن جهته، قال رئيس الشركة الروسية الموحدة لصناعة الطائرات أليكسي راحمانوف "إن روسيا لديها كافة القدرات الصناعية المطلوبة لصناعة مثل حاملات الطائرات هذه".
جدير بالذكر أن المعرض الدولي التاسع للقوات البحرية الروسية بدأ عمله في سان بطرسبورج اليوم بمشاركة 45 وفدا يمثلون 33 دولة من دول العالم.. وجرت العادة أن يضم المعرض بشكل أساسي ما تم إنجازه في مجالات صناعة السفن والأسلحة البحرية وأنظمة القيادة القتالية والملاحة والاتصال ومصادر الطاقة الخاصة بالسفن وسلاح الطيران البحري والبنية التحتية الخاصة بقواعد تمركز السفن.


روسيا

البحرية الروسية

حاملة طائرات نووية

نيكولاى يفمينوف

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