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فيديو يظهر اللحظات الأخير لمتسلقى الهيمالايا بعد أسابيع من وفاتهم

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:54 م
فيديو يظهر اللحظات الأخير لمتسلقى الهيمالايا بعد أسابيع من وفاتهم متسلقين
كتبت ريم عبد الحميد

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عثر فريق بحث عن ثمانية متسلقين حاولوا تسلق ثانى أعلى قمة جبلية فى الهند بعد تأخرهم بالعودة إلى مخيمهم، على كاميراتهم الشخصية التى كانت مدفونة تحت الثلوج، بحسب ما ذكر موقع سبوتنك الروسى.
 
وأظهر مقطع الفيديو أربعة بريطانيين واثنين من الأمريكيين وأستراليا وهنديا، وهم يشقون طريقهم ببطء إلى القمة فى طقس مشمس.
 
وفى وقت سابق، قال مسئولون هنود إنه تم إرسال فريق إنقاذ للبحث عن المتسلقين الذين كانوا يحاولون تسلق جبل داندا ديفى، ثانى أعلى قمة جبلية فى الهند لكن يُعتقد أنهم تعرضوا لانهيار جليدى كبير.
 
والمنطقة التى فقد فيها المتسلقون تقع ضمن الجزء الهندى من مرتفعات الهيمالايا، ووقع الحادث فى مايو الماضى، قرب نهاية موسم التسلق الذى شهد حوادث وفاة متزايدة على نحو خاص هذا العام.
 
 

 


الهيمالايا

حوادث تسلق

قمم جبلية

متسلقين

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