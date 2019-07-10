سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

فيديو.. كل ما تريد معرفته عن حريق دير الأنبا بولا بحدائق القبة × 8 معلومات

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:38 م
فيديو.. كل ما تريد معرفته عن حريق دير الأنبا بولا بحدائق القبة × 8 معلومات حريق دير الأنبا بولا
أشرف فوزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق فى دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وتمكنت الحماية المدنية من إخماده.

وانتقل فريق من نيابة حدائق القبة لمعاينة الحريق وانتدبت المعمل الجنائى للفحص ومعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، كما أمرت باستدعاء عمال الكنيسة لسماع أقوالهم.

 

ويرصد "اليوم السابع" عن الحريق كالآتى:
 

بحسب الكنيسة الأرثوذكسية الحريق دمر مبنى بالكاملأصيب بعض المواطنين بالاختناق بسبب الدخاناندلع الحريق الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاءانتقلت الحماية المدنية للسيطرة على الحريقدفعت القوات بـ 10 سيارات إطفاء وخزانات المياه لمحاصرة الحريقمحافظ القاهرة انتقل لموقع الحادث لمتابعة الموقف لم يسفر الحريق عن حدوث أية خسائر بشريةالنيابة انتدبت المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق


دير الانبا بولا

الانبا بولا

حريق دير الانبا بولا

مقر دير الانبا بولا

حريق دير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة