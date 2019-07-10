فيديو.. كل ما تريد معرفته عن حريق دير الأنبا بولا بحدائق القبة × 8 معلومات

أشرف فوزى

شهدت الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق فى دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وتمكنت الحماية المدنية من إخماده.

وانتقل فريق من نيابة حدائق القبة لمعاينة الحريق وانتدبت المعمل الجنائى للفحص ومعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، كما أمرت باستدعاء عمال الكنيسة لسماع أقوالهم.

ويرصد "اليوم السابع" عن الحريق كالآتى:



بحسب الكنيسة الأرثوذكسية الحريق دمر مبنى بالكاملأصيب بعض المواطنين بالاختناق بسبب الدخاناندلع الحريق الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاءانتقلت الحماية المدنية للسيطرة على الحريقدفعت القوات بـ 10 سيارات إطفاء وخزانات المياه لمحاصرة الحريقمحافظ القاهرة انتقل لموقع الحادث لمتابعة الموقف لم يسفر الحريق عن حدوث أية خسائر بشريةالنيابة انتدبت المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق