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فيديو..ضبط مدربين رياضيين وراء هجرة شباب بطريقة غير شرعية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:51 م
فيديو..ضبط مدربين رياضيين وراء هجرة شباب بطريقة غير شرعية مدربين رياضيين وراء هجرة شباب
كتب محمود عبد الراضى

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يرصد فيديو نجاح أجهزة الأمن، إحباط محاولة هجرة غير شرعية، وضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المنظمة، لاستقطاب وتهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد منها، من خلال ملاحقة وتتبع نشاط العناصر الإجرامية القائمة على هذا النشاط الإجرامى، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى اصطناع المحررات العرفية والرسمية التى تمكن مستخدميها من السفر بطرق غير شرعية.
 
 
 
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من إحباط محاولة تهريب 11 مهاجر غير شرعى حال تقدمهم للسفر إلى إحدى الدول العربية رفقة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية تم ضبطه، بزعم كونهم أعضاء (فريق رياضى) مشترك فى إحدى البطولات العربية المقامة بإحدى الدول العربية ، بموجب مستندات نُسبت خلافاً للحقيقة لأحد الإتحادات الرياضية، حيث أسفر  فحص إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل إجرامى منظم ضم المتهم المضبوط ومدرب رياضى- مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، وصاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، ومدرب رياضى- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية ، وصاحب مكتب رحلات- مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.
 
 
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين تخصصوا في استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية، إذ إنتهز بعضهم درايتهم فى مجال الرياضة والآخرين فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج والحصول على مبالغ مالية من ضحاياهم ترواحت ما بين أربعون إلى خمسون ألف جنيهاً عن كل شخص ومحاولة تهربيهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب المستندات المزورة المشار إليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية والدقهلية)، تم ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على مبالغ مالى قدره خمسون ألف جنيهاً مصرياً وهاتف محمول (بفحصه تبين أنه يحوى على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للإتحادات الرياضية، وعثر بحوزة الثانى على مبلغ مالى قدره ثلاثة عشر آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً، وعثر بحوزة الثالث على مبلغ مالى قدره سبعة آلاف وربعمائة جنيهاً و2 خطاب منسوب صدورهما لأحد الأندية الرياضية موجهين لأحد الإتحادات الرياضية بالخارج، وعثر بحوزة الأخير على 13 جواز سفر مصرى من ضحاياه ، و2 هاتف محمول بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للإتحادات الرياضية، وبمواجهتهم إعترفوا  بما أكدته المعلومات والتحريات وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة ودور كلٍ منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

هجرة غير شرعية

مهاجرون بطريقة غير شرعية

الهجرة بطريقة غير شرعية

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