فيديو.. رئيس دير الأنبا بولا: "لا خسائر فى الأرواح جراء حريق المقر أمس"

طمأن الأنبا دانيال أفا بولا أسقف ورئيس دير الأنبا بولا، جموع الأقباط على آثار الحريق الذى وقع والتهم مقرًا للدير بحدائق القبة أمس دون خسائر فى الأرواح.

وكشف رئيس الدير عن سبب الحريق الذى رجح حدوثه نتيجة وقوع ماس كهربائى، مؤكدًا أن القس ميصائيل المشرف على المقر بصحة جيدة وبخير.

كان الحريق قد تسبب فى سقوط بعض من أدوار مبنى الدير وانتقلت قوات الدفاع المدنى والإسعاف لمكانه أمس بينما أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية أن جهات التحقيق تواصل عملها لكشف أسباب الحريق الذى لم يخلف خسائر بشرية.