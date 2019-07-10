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فيديو.. الرئيس الروسى بوتين يطعم طفل 6 أشهر من عائلة فازت بوسام الأبوة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:00 ص
فيديو.. الرئيس الروسى بوتين يطعم طفل 6 أشهر من عائلة فازت بوسام الأبوة بوتين يطعم طفل 6 أشهر
وكالات الأنباء

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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع عائلة كبيرة من منطقة سفيردلوفسك، حصلت على وسام الأبوة، وخلال مأدبة الطعام، قام الرئيس الروسى بإطعام أصغر أفراد العائلة الذى يبلغ من العمر ستة أشهر، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأثناء المأدبة حاول الطفل الصغير تناول الطعام بنفسه، ولكنه كاد أن يوقعه من فهمه، وهنا تدخل الرئيس الروسى وأطعمه قائلا له "أحسنت! كُل!

وشكرت الأم ليليا الرئيس الروسى على المساعدة المالية التى قدمها لها، حيث تمكنت الأسرة المؤلفة من 10 أشخاص من شراء منزل أكبر وانتقلت إليه.

 


روسيا

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فلاديمير بوتين

وسام الأبوة

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