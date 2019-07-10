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فرنسا: "صواريخ جافلين التى عثر عليها فى ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:03 ص
فرنسا: "صواريخ جافلين التى عثر عليها فى ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال" صواريخ - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال الجيش الفرنسي اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية كانت قد اشترت صواريخ جافلين التي عثر عليها في قاعدة للمقاتلين فى ليبيا من الولايات المتحدة لكن لم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي.

وذكرت الوزارة في بيان أرسلته للصحفيين أن الهدف من الصواريخ كان "الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أُرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب".

وأضاف "كانت الأسلحة معطوبة وغير صالحة للاستعمال وكانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها".

كانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في وقت سابق إن قوات حكومية ليبية عثرت على أربعة صواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين الشهر الماضي خلال مداهمة لمعسكر مقاتلين في بلدة غريان في الجبال جنوبي طرابلس.

 


ليبيا

فرنسا

صواريخ

وزارة الدفاع الفرنسية

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