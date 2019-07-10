سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

فحص 701 ألف طن بطاطس مائد معدة للتصدير لأوروبا تخلو من العفن البنى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:52 ص
فحص 701 ألف طن بطاطس مائد معدة للتصدير لأوروبا تخلو من العفن البنى بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، عن أن إجمالى ما تم فحصه وفرزه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى، بلغ 701 ألف و189 طنا، وجار الفحص بمعامل المشروع، وذلك منذ بدء موسم التصدير يناير الماضى وحتى الآن.

 وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بدء التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من اى امراض من العفن البنى، مؤكدة: أن منذ بدء الفحص بمعامل المشروع جميع الاشتراطات تطبق على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

 فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.

 


بطاطس المائدة

مشروع العفن البنى

محصول البطاطس

صادرات البطاطس

الحجر الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد.. خضوع الأمير الفاشل أمام سخرية ترامب.. تميم يدفع 8مليارات دولار لسيده "دونالد" تكلفة توسيع قاعدة العديد نظير لقاء 6دقائق.. ورئيس أمريكا: أشكر الله أنها من أموالكم.. وقائم بأعمال وزير يستقبل "تميم" فى جراج

شاهد.. خضوع الأمير الفاشل أمام سخرية ترامب.. تميم يدفع 8مليارات دولار لسيده "دونالد" تكلفة توسيع قاعدة العديد نظير لقاء 6دقائق.. ورئيس أمريكا: أشكر الله أنها من أموالكم.. وقائم بأعمال وزير يستقبل "تميم" فى جراج

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة