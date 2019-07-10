فحص 701 ألف طن بطاطس مائد معدة للتصدير لأوروبا تخلو من العفن البنى

كتب عز النوبى

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، عن أن إجمالى ما تم فحصه وفرزه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى، بلغ 701 ألف و189 طنا، وجار الفحص بمعامل المشروع، وذلك منذ بدء موسم التصدير يناير الماضى وحتى الآن.

وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بدء التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من اى امراض من العفن البنى، مؤكدة: أن منذ بدء الفحص بمعامل المشروع جميع الاشتراطات تطبق على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.