غرق طالب بترعة نجع حمادى في سوهاج لعدم إجادته الساحة

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من إنتشال جثة طالب يبلغ من العمر 14 عاما عقب غرقها بترعة نجع حمادى بدائرة مركز جزيرة شندويل أثناء الإستحمام بها.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بالعثور على جثة طالب بترعة نجع حمادى دائرة المركز وتم إنتشالها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قام بها الرائد احمد صقر رئيس مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بغرق محمد ا ح س - 14 سنة طالب ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة وبسؤال والده محمد ح س ح 39 سنة كاتب بالوحدة المحلية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بـها ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.