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غدا.. الشئون القانونية بالتعليم تنتهى من التحقيق بمخالفات الثانوية العامة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:16 ص
غدا.. الشئون القانونية بالتعليم تنتهى من التحقيق بمخالفات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب ــ محمود طه حسين

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تنتهى غدا الخميس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من التحقيق فى مخالفات الثانوية العامة التى تم رصدها طوال فترة الامتحانات من وقائع غش وتصوير أسئلة وتمزيق وتعدى على ملاحظين، على أن تعلن كافة التفاصيل فى مؤتمر إعلان النتيجة.
 
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، أن الوقائع والمخالفات التى تم رصدها تفوق الـ1000 واقعة.
 
جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انتهت 3 يوليو الجارى، كما انتهت الكنترولات من تصحيح جميع العينات العشوائية لمواد الثانوية العامة.
 
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

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