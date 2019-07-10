غدا.. الشئون القانونية بالتعليم تنتهى من التحقيق بمخالفات الثانوية العامة

كتب ــ محمود طه حسين

تنتهى غدا الخميس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من التحقيق فى مخالفات الثانوية العامة التى تم رصدها طوال فترة الامتحانات من وقائع غش وتصوير أسئلة وتمزيق وتعدى على ملاحظين، على أن تعلن كافة التفاصيل فى مؤتمر إعلان النتيجة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، أن الوقائع والمخالفات التى تم رصدها تفوق الـ1000 واقعة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انتهت 3 يوليو الجارى، كما انتهت الكنترولات من تصحيح جميع العينات العشوائية لمواد الثانوية العامة.