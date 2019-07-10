ضبط 95 قضية سب وقذف ونصب إلكترونى وسرقة حسابات خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (95) قضية (سب وقذف وتشهير – الابتزاز والتهديد – الملكية الفكرية – نصب إلكترونى – الاختراق – سرقة الحسابات – انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت"ـ فضلا عن ضبط (5) قضايا فى مجال الغش أثناء الامتحانات والترويج للأدوات المستخدمة فى عمليات الغش "سماعات" بإجمالى (12) صفحة على شبكة الإنترنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.