ضبط 9000 لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الوقود والسلع المدعمة للسوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9000 لتر بنزين وسولار و400 إسطوانة غاز مدعمة، تم تجميعهم بمركز إيتاى البارود لبيعهم فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.