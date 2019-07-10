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ضبط 1319 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:16 م
ضبط 1319 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ جانب من الحملات المرورية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 1319 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، وسيدى سالم، والحامول،و بلطيم، ودسوق، وضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 15 مخالفة دراجة نارية، 29 انتظار خاطئ، و52 مخالفة سير بدون تراخيص 31 بدون رخص قيادة 21 بدون رخص تسيير، و1101 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

 

ووجه محافظ كفرالشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


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