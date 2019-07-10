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ضبط 1200 كيلو شاى داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:37 م
ضبط 1200 كيلو شاى داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية مباحث التموين ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، وضبطت مصنع غير مرخص بداخله 1200 كيلو شاى مجهولة المصدر، معبئة داخل جوالات مجهولة المصدر ووجو تغير فى خصائصها الطبيعية، وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية والإنتاج بدائرة قسم العرب بالإسكندرية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة والتحقيق بشأن الواقعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مجهودها فى توجيه الحملات التموينية المكبرة بصورة مستمرة، لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع احتكار التجار للأسواق.

يذكر أن شرطة التموين بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط  282 قضية متنوعة خلال الـ48 ساعة الماضية.


شرطة التموين

جملات ضبط الاسواق

شاى مجهول المصدر

الاسكندريه

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