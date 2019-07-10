ضبط 1007 قضايا تموينية متنوعة فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة.

وأسفرت جهود شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق خلال 24 ساعة عن ضبط (1007) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).