سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط 1007 قضايا تموينية متنوعة فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:34 ص
ضبط 1007 قضايا تموينية متنوعة فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة مباحث التموين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة.
 
وأسفرت جهود شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق خلال 24 ساعة عن ضبط (1007) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

الاسواق

سلع فاسدة

الاغذية

مواد بترولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة