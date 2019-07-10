ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع نصف مليون من ضحاياها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة بسوهاج في ضبط شخص لنصبه على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 4 مواطنين مقيمين بسوهاج" ضد سائق بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها خمسمائة وخمسة آلاف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.