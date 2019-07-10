ضبط عامل وراء سرقة مكتب تأمينات بالبحر الأحمر

كتب ــ محمود عبد الراضي ـ البحر الأحمر ــ عماد عرفة

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عامل بمكتب تأمينات سفاجا لسرقته مبلغا ماليا من داخل خزينة المكتب.

تلقى قسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر باكتشاف سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة بمكتب التأمينات الاجتماعية بسفاجا، وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ المكتب وعدم وجود آثار عنف وعدم وجود بعثرة بمحتويات المكتب، وبسؤال الموظف المختص أفاد بإيداع مبلغ مالى وقدره (400 ألف جنيه) داخل الخزينة بمعرفة اللجنة المختصة، وعقب فتح الخزينة بمعرفة ذات اللجنة اكتشفوا سرقة مبلغ (107 آلاف جنيه) من إجمالى المبلغ المودع.

وتم تشكيل فريق بحث الجنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خدمات بمكتب التأمينات – مقيم بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، عقب استيلائه على مفتاح الخزينة من مكتب الموظف المختص وسرقة المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ (82 ألف جنيه) وأضاف أنه قام بإنفاق باقى المبلغ لسداد أقساط ومديونيات عليه وشراء أجهزة كهربائية تم ضبطها بمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.