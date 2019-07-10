ضبط شقيقين وراء سرقة مصوغات ذهبية من سيارة تاجر بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على شقيقين، لاتهامهما بسرقة حقيبة تحتوى على مصوغات ذهبية من تاجر بكرداسة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان مركز شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من تاجر، أفاد فيه، بسرقة مجهولين، لحقيبة تحتوى على مصوغات ذهبية، من سيارته، حيث كسر الجناة زجاج سيارته، أثناء توقفه لشراء بعض احتياجاته، بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، واستولوا على الحقيبة.

وبإجراء التحريات، توصل المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، إلى هوية المتهمين، وتبين أنهما شقيقين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.