صور.. حفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك بمنطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة

كتبت - منى فهمى

احتفلت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بتخرج أبنائها من خريجى دفعتى 2017 و 2018، بأقسام العمارة والديكور والجرافيك والتصوير والنحت، بمنطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس جامعة حلوان، وقام بإحياء الحفل الفنان محمود العسيلى-- جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأربعاء.



الدكتور أشرف رضا والدكتور السيد قنديل خلال الحفل

بدأ الحفل بغناء الطالبة كنزى تركى، و تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "الفنون الجميلة عيلة واحدة"، وقدم الخريج شهاب يونس وفرقته الموسيقية فقرة متميزة، و تم تكريم الطلاب دفعتى 2017 و 2018، والحفل من تنظيم وإخراج خريجى الكلية.



عدد من الخريجات بفنون جميلة الزمالك

من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن كلية الفنون الجميلة بالزمالك من أهم صروح الفن بالعالم العربى، وأنها أيقونة جامعة حلوان، وأنها من الكليات المتميزة بالجامعة، ورحب بأولياء الأمور، وأثنى على جهودهم ودعمهم للطلاب، ثم كرم الطلاب الأوائل بالأقسام العلمية دفعة 2017 - 2018 .



رئيس جامعة حلوان بحفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك

وأشاد الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بالدور الفنى الذى تقوم به الكلية بما تملكه من طلاب على قدر عالى من التميز والموهبة، ممن يتم تدريبهم وتعليمهم على أيدى أساتذة متخصصين فى شتى المجالات الفنية، مؤكدا اهتمام الكلية بتوظيف قدراتها العلمية والفنية دائما.



فقرة غنائية للطالبة كنزى تركى

وأشاد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بأعضاء هيئة التدريس بالكلية الحاصلين على جوائز الدولة، مثل الدكتور أحمد نوار الحاصل على جائزة النيل، والدكتور إبراهيم الدسوقى الحاصل على جائزة التفوق، والدكتورة أسماء النواوى الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية، وهى أوسمة جديدة على صدر الكلية .



الدكتور السيد قنديل والدكتور أشرف رضا و الدكتور أحمد حسنى يحيى

وقال الدكتور ناصر البدرى، مدير قسم العلاقات العامة والإعلام بفنون جميلة الزمالك، إن أبنائنا الخريجين نظموا حفل تخرج الطلاب بأهرامات الجيزة، لأول مرة بالجهود الذاتية، دون أن تتحمل الكلية أو الجامعة أى تكاليف لتكريم أبنائنا الطلاب، وحضر حفل التخرج نائب رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعى، وعمداء الكليات الفنية، والوكلاء ورؤساء الأقسام، والأساتذة بالكلية، وعدد كبير من أولياء الأمور.



محمود العسيلى يُحيى حفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك

وقدم الطلبة الخريجين المنظمين للحفل درع تكريم للدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد فنون جميلة الزمالك، والدكتورأشرف رضا، وكيل الكلية، تقديرا لجهودهما وإشرافهما على الحفل، حتى يخرج بصورة مشرفة، تليق بعراقة ومكانة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان .



منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة



الدكتور أشرف رضا ورئيس جامعة حلوان والدكتور السيد قنديل



جانب من الحضور بحفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بحفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك