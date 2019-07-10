صور.. تفاصيل وفاة شقيقان بمدينة الفشن جنوب بنى سويف بسبب "لعب العيال"

بني سويف : هانى فتحى

سيطرة حالة من الحزن الشديد، الذى خيم على منطقة منشأة ناصر بمدينة الفشن أقصى جنوب محافظة بنى سويف، بعد وفاة شاب وشقيقه بعد يومين إثر إصابتهما فى مشاجرة نشبت بين الجيران بسبب لعب الأطفال.

أطفال يقطنان منطقة منشأة ناصر بوسط مدينة بنى سويف، يلعبون مع أبناء العمومة وآخرين جيران، حدث بينهم خلاف تدخلت فيه السيدات ليتحول بعدها بساعة إلى مشاجرة عنيفة استخدم خلالها الأسلحة البيضاء.

البداية بتلقى أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ نائب مأمور مركز الفشن، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة منشأة ناصر بوسط المدينة.

فى ذات الوقت تلقى مركز شرطة الفشن إشارة من نقطة المستشفى المركزى يفيد وصول عرفة محمد 35 سنة فلاح ومصاب بغيبوبة ونزيف بالمخ ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وشقيقه قرنى محمد، حاصل على دبلوم مصاب بجرح قطعي بالرأس وحالته متأخرة وتم نقله إلى إحدى مستشفيات بنى سويف وتوفى بعدها بيومين.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث الفشن إلى موقع البلاغ برئاسة النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد ذكي معاونى المباحث، إلى موقع المشاجرة وتم السيطرة عليها وفرض كردون أمنى وضبط 20 من طرفى المشاجرة.

التحريات الأولية لوحدة مباحث الفشن أكدت وقوع شجار بين مجموعة من الأطفال تدخل فيه السيدات لتطور إلى مشاجرة بين الشقيقين طرف أول و "محمد ع" مصاب جرح قطعي بالجبهة ونجليه عبدالله 41 سنة عامل مصاب بكدمة بالذراع الأيمن وجرح قطعى بالرأس وياسر- 40 سنة.

تم عرض المتهمين على النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة القضية وطلب تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعى.



القتيل قرني