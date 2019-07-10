سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

صور.. تفاصيل وفاة شقيقان بمدينة الفشن جنوب بنى سويف بسبب "لعب العيال"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:22 ص
صور.. تفاصيل وفاة شقيقان بمدينة الفشن جنوب بنى سويف بسبب "لعب العيال" أحد الضحايا
بني سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرة حالة من الحزن الشديد، الذى خيم على منطقة منشأة ناصر بمدينة الفشن أقصى جنوب محافظة بنى سويف، بعد وفاة شاب وشقيقه بعد يومين إثر إصابتهما فى مشاجرة نشبت بين الجيران بسبب لعب الأطفال.

أطفال يقطنان منطقة منشأة ناصر بوسط مدينة بنى سويف،  يلعبون مع  أبناء العمومة وآخرين جيران، حدث بينهم خلاف تدخلت فيه السيدات ليتحول بعدها بساعة إلى مشاجرة عنيفة استخدم خلالها الأسلحة البيضاء.

البداية بتلقى أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ نائب مأمور مركز الفشن، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة منشأة ناصر بوسط المدينة.

فى ذات الوقت تلقى مركز شرطة الفشن إشارة من نقطة المستشفى المركزى يفيد وصول عرفة محمد 35 سنة  فلاح ومصاب بغيبوبة ونزيف بالمخ ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وشقيقه قرنى محمد، حاصل على دبلوم مصاب بجرح قطعي بالرأس  وحالته متأخرة وتم نقله إلى إحدى مستشفيات بنى سويف وتوفى بعدها بيومين.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث الفشن إلى موقع البلاغ برئاسة  النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد ذكي معاونى المباحث، إلى موقع المشاجرة وتم السيطرة عليها وفرض كردون أمنى وضبط 20 من طرفى المشاجرة.

التحريات الأولية لوحدة مباحث الفشن أكدت وقوع شجار بين مجموعة من الأطفال تدخل فيه السيدات لتطور إلى مشاجرة بين الشقيقين طرف أول و "محمد ع"  مصاب جرح قطعي بالجبهة ونجليه عبدالله 41 سنة عامل مصاب بكدمة بالذراع الأيمن وجرح قطعى بالرأس وياسر- 40 سنة.

تم عرض المتهمين على النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة القضية وطلب تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعى.

القتيل قرني
القتيل قرني

 

القتيل عرفة
القتيل عرفة

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

مشاجرة بنى سويف

الفشن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتشال جثتى شقيقين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه النيل ببنى سويف

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:52 م

تحرير 851 قضية وضبط 313 طن دقيق وسلع في حملات تموينية ببنى سويف

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:40 م

صور.. اضبط مخالفة.. ورد النيل والقمامة يغطيان مصرف قرية قمبش ببنى سويف

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:57 م

بدء الدورة الثالثة لبرنامج جامعة الطفل بجامعة بنى سويف بمشاركة 166 طالبا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:55 م

صور.. محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى التخصصى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:41 م

صور.. المستشفى الجامعى ببنى سويف يكرم المتميزين فى تفعيل برنامج مكافحة العدوى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

خد بالك.. بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إصلاحات باتجاه المريوطية

خد بالك.. بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إصلاحات باتجاه المريوطية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة