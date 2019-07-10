سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

صور.. امرأة أمريكية تلد بعد زراعة رحم من متبرعة متوفية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:29 م
صور.. امرأة أمريكية تلد بعد زراعة رحم من متبرعة متوفية الطفل المولود
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أول طفل أمريكى تتم ولادته فى أمريكا من عملية زرع رحم من متبرعة متوفية فى كليفلاند كلينك.

ومكنت عمليات زرع الرحم أكثر من 12 امرأة من الولادة - بعضهن فى الولايات المتحدة - عادة ما يتم التبرع بها من متبرع حى مثل صديق أو قريب لم يعد بإمكانهن أو يرغبن فى إنجاب أطفال.

صور عملية الولادة
صور عملية الولادة

لكن هذه الفتاة الصغيرة التى ولدت فى يونيو، فريدة من نوعها، حيث تلقت والدتها عملية زرع من متبرعة متوفية - وهو عمل من شأنه أن يجعل هذه العملية رائدة لمزيد من النساء المصابات بعقم بسبب "الرحم".

وكانت الأم فى منتصف الثلاثينيات من عمرها، هى جزء من تجربة بحثية فى مستشفى أوهايو، وتضم أيضاً 10 نساء فى العشرينيات والثلاثينيات من العمر ولدن بدون رحم، ونحو واحد من كل 500 امرأة فى سن الإنجاب على مستوى العالم يعانون من العقم بسبب مضاعفات الرحم.

الطفل المولود
الطفل المولود

وتم زرع الرحم فى أواخر عام 2017، وفى أواخر عام 2018، أصبحت الأم حاملًا عن طريق الإخصاب داخل المختبر، وكل شىء سار بشكل رائع مع الولادة؛ وقالت أوما بيرنى، دكتوراه فى الطب، أخصائية طب الجنين فى كليفلاند كلينك: "من المهم أن تتذكر أن هذا لا يزال بحثًا، حيث إن مجال زراعة الرحم يتطور بسرعة، ومن المثير أن نرى ما هى الخيارات المتاحة للنساء فى المستقبل".

ويأتى ذلك بعد ثلاث سنوات من محاولة كليفلاند كلينك إجراء أول عملية زرع للرحم فى الولايات المتحدة، ما يعطى رحم متبرع متوفى للمريضة "ليندسى مكفرلاند".


الطفل المولود

الولادة

زرع الرحم

الرحم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة