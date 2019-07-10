صور.. الأوبرا تحتضن أمسية ثقافية يمنية

السفير اليمنى وجانب من الحفل
وزير ثقافة اليمن
وأكدت عائشة العوالقى رئيس المركز الثقافى اليمنى، أن مصر من أوائل الدول التى دعمت اليمن حكومة وشعبا بكافة المجالات، وتعد مصر منارة الثقافة والفنون التى تمد الوطن العربى بروافد دعم تلك الفنون، ولا يخفى على أحد الروابط التاريخية التى تجمع البلدين ثقافيا وحضاريا.
وكانت وزارة الثقافة اليمنية بالتعاون مع سفارة اليمن بالقاهرة ، قد أقامت ندوة دولية التي بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، في إطار مشروع اعداد ملف الدن الحضرمي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية " ان اختيار عنصر الدان الحضرمي كان لعدة اعتبارات كونه يمثل احد اهم عناصر الهوية الفنية اليمنية ولكونه يشمل على اكثر من عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي يتمثل في كونه (فضاء ثقافياً وتقاليد شفهية وممارسات اجتماعية).
السفير اليمنى
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