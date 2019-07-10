صور.. الأوبرا تحتضن أمسية ثقافية يمنية

إيمان حنا

احتضنت دار الأوبرا أمسية فنية يمنية على أنغام الدان الحضرمى، نظمتها وزارة الثقافة اليمنية، وذلك فى ختام فعاليات مشروع أدراج الدان الحضرمى فى القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى للإنسانية التى جرت على مدى 3 أيام بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وتضمنت الأمسية التى شارك بها وزير الثقافة مروان دماج وسفير اليمن فى القاهرة الدكتور محمد مارم، فقرة عزف موسيقى من أغانى الدان للعازف اليمنى الشاب هيثم الحضرمى، وجلسة دان معلوى لفرقة وادى العين الحضرمية، وفقرة عزف فنية موسيقية بمصاحبة الة القنبوس مع عازف العود محمد الهجرى، اضافة إلى جلسة دان حدرى لفرقة الغناء بتريم وملتقى الدان الحضرمى اضافة إلى فقرات غنائية متنوعه بالدان الحضرمى لكوكبة من الفنانين.



السفير اليمنى وجانب من الحفل السفير اليمنى وجانب من الحفل



وزير ثقافة اليمن

وأكدت عائشة العوالقى رئيس المركز الثقافى اليمنى، أن مصر من أوائل الدول التى دعمت اليمن حكومة وشعبا بكافة المجالات، وتعد مصر منارة الثقافة والفنون التى تمد الوطن العربى بروافد دعم تلك الفنون، ولا يخفى على أحد الروابط التاريخية التى تجمع البلدين ثقافيا وحضاريا.





وكانت وزارة الثقافة اليمنية بالتعاون مع سفارة اليمن بالقاهرة ، قد أقامت ندوة دولية التي بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، في إطار مشروع اعداد ملف الدن الحضرمي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية " ان اختيار عنصر الدان الحضرمي كان لعدة اعتبارات كونه يمثل احد اهم عناصر الهوية الفنية اليمنية ولكونه يشمل على اكثر من عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي يتمثل في كونه (فضاء ثقافياً وتقاليد شفهية وممارسات اجتماعية).